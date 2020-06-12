السرطان

منذ ساعة واحدة

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لك طلّة مميزة وشخصية قوية، فأنت تواجه الأمور بكل شجاعة ولا تهرب من أي مشكلة، يوم جيد لتصفية الأمور وإصدار القرارات، فكل هذه الأمور ستكون لصالحك وتدعمك، حاول أن تكون أكثر تفاهما مع من تحب، وأن تعطيه اهتمامك ولا تجعل العمل يسرقك منه، مواليد 12 الى 22 تموز هم الأكثر قوة هذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9من 10

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