الأسد

منذ ساعة واحدة

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ما زلت مركزا على أعمالك، فإنها تحتل المرتبة الاولى في اهتماماتك، تنجز أعمالا كثيرة وضغط العمل يصل الى أعلى مستوى له في فترة الظهيرة وما بعدها، احذر أن يشغلك عملك في فترة المساء أمورا أخرى كالعائلة تصيبك بعض الكآبة في المساء للهدوء الذي يسيطر على الأجواء المحيطة بك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10

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