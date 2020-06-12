العذراء

منذ ساعة واحدة

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الصحة هي أهم ما تهتم به هذا اليوم يا مولود العذراء، فلا داعي لإهمالها، وخاصة أنك تتعرض لضغوط في العمل، الظهيرة والمساء هي أكثر فترات هذا اليوم ضغطا، فحاول أن تلازم البيت في هذه الأوقات، لأن عمل قد تقوم به لن يكون في صالحك، مواليد 12 الى 22 أيلول هم الأكثر توترا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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