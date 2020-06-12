الميزان

منذ ساعة واحدة

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عليك بحل مشكلاتك العاطفية يا مولود الميزان، فالأوضاع تذهب الى طريق مسدود وغير مشجع عليك بتمالك أعصابك واترك العناد جانبا، أما في الصباح فعليك الانتباه والتركيز على عملك، فهنالك بعض المواضيع المهمة التي قد تكون متواجدة لديك، وبالأخص اذا كنت من مواليد 12 الى 22 تشرين الأول.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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