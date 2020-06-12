العقرب

منذ ساعة واحدة

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عليك باستغلال هذا اليوم كاملا، وفي كل المجالات، لأن الحظ يقف الى جانبك، والأمور تصب في مصلحتك، الفلك يدعمك يا مولود العقرب كيوم أمس، لكن عليك بأن لا تترك عصبيتك تغير لك مزاجك الرائع في المساء لسوء تفاهم قد ينشب بينك وبين أحد أفراد عائلتك، لذا حاول أن تخرج وأن تتمتع بوقتك، مواليد 12 الى 22 تشرين الثاني الأكثر حظا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9 من 10

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وضعك اليوم ممتاز، وكل ما تفعله يكون لصالحك لا تخف، بل تقدم في جميع المجالات، الحظ الى جانبك اليوم ويدعمك بكل قوة، الذكاء أيضا حليفك، فأنت تشغل دماغك اليوم بشكل مستمر لما عليك من اتخاذ قرارات مهمة، لكنك ستنجح بهذه المهمة، وتكون مبتسما طوال اليوم، في المساء جلسة مع الأصدقاء لم تسعد بها منذ زمن فأعط العنان لنفسك. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

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