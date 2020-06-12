عليك باستغلال هذا اليوم كاملا، وفي كل المجالات، لأن الحظ يقف الى جانبك، والأمور تصب في مصلحتك، الفلك يدعمك يا مولود العقرب كيوم أمس، لكن عليك بأن لا تترك عصبيتك تغير لك مزاجك الرائع في المساء لسوء تفاهم قد ينشب بينك وبين أحد أفراد عائلتك، لذا حاول أن تخرج وأن تتمتع بوقتك، مواليد 12 الى 22 تشرين الثاني الأكثر حظا.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9 من 10