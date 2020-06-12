القوس

منذ 55 دقيقة

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الكثير من الأحداث والتغييرات تنتظرك يا مولود القوس، ومنذ الصباح تتلقى خبرا يغير كافة برامجك ومواعيدك لهذا اليوم، كن هادئا وفكر مليا قبل الإقدام على أي قرار في فترة الظهيرة، فأي خطأ قد يكلفك، لا أنصحك برؤية من تحب في المساء لمزاجك المتقلب، والذي لن يتقبله شريك حياتك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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