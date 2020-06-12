الجدي

منذ ساعة واحدة

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تمهل قليلا اليوم وخاصة في فترة الصباح التي تعد أكثر أوقات اليوم صخبا، كثير من الأمور ستحدث مما تجعلك في حيرة، احذر أثناء تعاملك مع رئيسك وخاصة في فترة بعد الظهر، فقد يحصل نقاش بينكما لا يصب في صالحك، المساء رائع لكثرة البرامج التي قد تكون به.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8من 10

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أنت مشغول جدا وتعمل كل شيء بسرعة، فلديك العديد من الأمور لتفعلها، وما إن ينتهي أمر حتى تتفاجأ بأمر آخر لمعالجته، يوم مرهق بعض الشيء، لكن بسمتك لن تختفي من وجهك فأنت مرتاح نفسيا. المساء يحمل بعض التوترات على صعيد العائلة، فحاول الخروج من البيت وعدم التدخل بالأمور العائلية التي لا تخصك. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

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