الدلو

منذ ساعة واحدة

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تطغى الأمور المالية على تفكيرك وحساباتك، فأنت تقيم وضعك المادي مالك وما عليك، مبلغ مالي لا بأس به في الطريق للخروج من جيبك، العاطفة ممتازة هذا المساء عليك باستغلال هذا الوضع لتقوية علاقتك مع من تحب، لكن عليك الاهتمام بوضعك العملي، لأنك مهمل جدا في تأدية مسؤولياتك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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أنت مادي اليوم يا مولود الدلو، وتستغرق وقتا في عمل حسابات لوضعك المالي حتى نهاية هذا الشهر، وهذا لكثرة المصاريف التي تعرضت لها مؤخرا، انتبه من الوقوع في الخطأ، وخاصة في فترة الظهر، المساء ممتاز جدا للتقرب ممن تحب أو شريك حياتك، فالفلك يقف الى جانبك. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 9 الصحة: 9

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