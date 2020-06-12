الحوت

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم آخر من النجاح يا مولود الحوت، فأمورك تسير من جيد إلى أحسن ومزاجك اليوم في أحسن حالة، وخاصة أن الامور تسير كما ترغب في مجال العمل والمال، في فترة ما بعد الظهر يحصل نقاش بينك وبين أحد زملائك في العمل، لكن أنت تكون المنتصر، مواليد 13 الى 20 آذار الأكثر حظا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

انتهت المعاناة التي ألمت بك في الفترة الماضية، وها أنت تسترجع قوتك اليوم، تحاول حل بعض المشاكل المعلقة في فترة الصباح، الظهيرة وقت جيد للمبادرات والقيام بطلب مهم من أي شخص تريده، المساء هادئ بعض الشيء، فتفكر القيام بزيارات عائلية لم تقم بها منذ وقت طويل. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 8

منذ يوم واحد

قد يكون اليوم يحمل قسمين مختلفين، فالصباح يحمل بعض التوتر والعصبية، لكن بعد ذلك فإنك تدخل في النصف الآخر الذي يغير من مزاجك وحالتك النفسية، فتشعر بالنشاط والقوة والثقة تعود إليك، فاترك القرارات العملية لفترة ما بعد الظهر، كما أن المساء قد يغير بعض الأفكار السلبية التي كانت بفكرك باليومين الماضيين. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ يومين

من الأفضل أن تبقى نائما، لأن النهوض قد يغير بمزاجك، تشعر بالملل والكآبة من هذا اليوم الكئيب الذي تكثر به الأحداث السيئة والمشاكل، كما ويخلو من المتعة بنظرك، ترفض الكلام لعدم وجود الرغبة لديك بمحاكاة أي إنسان، عليك بالتنفيس عن غضبك في المساء، ولا تبق كابتا على مشاعرك، فقد يؤدي ذلك الى حدوث توعك لديك، وخاصة في معدتك. نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

منذ 3 أيام

عد للعشرة قبل أن تفعل أي شيء، فأنت عدواني جدا، ولا تفكر قبل أن تفعل أي شيء. يوم مثل سابقه، وقد يحوي العديد من الأمور التي قد لا تروق لك، وخاصة في فترة الظهيرة التي تعد الأصعب لك خلال هذين اليومين، انتبه الى عملك أكثر في فترة ما بعد الظهر، لأن هنالك أحد الأشخاص يحاول إعاقة خطواتك، في المساء تتحسن أحوالك مع بقاء الأجواء ملبدة بالغيوم. نسب النجاح من 10 : العمل: 2 العاطفة: 2 الصحة: 2

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock