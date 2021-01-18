86 % نسبة الإقبال على الاشتراك في برنامج التأمين الصحي للمهندسين

عمان- الغد- قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن عملية الاشتراك في برنامج التأمين الصحي الخاص بنقابة المهندسين الاردنيين تشهد اقبالا متزايدا من قبل المهندسين، حيث بلغت نسبة المشتركين 86% من اجمالي عدد المشتركين من المهندسين المنتفعين في العام 2020.

وأضاف المهندس سمارة إن برنامج التأمين الصحي للعام الجديد يتميز باستحداث برنامج جديد للمهندسين الشباب برسوم تفضيلية قيمتها 80 دينار، إضافة الى شموله كافة المهندسين وافراد عائلاتهم مهما بلغت أعمارهم، ومنحه خصومات وحوافز تشجيعية للمهندسين وعائلاتهم حيث تقرر أيضا زيادة سقف التغطية خارج المستشفى لصالح المهندسين وعائلاتهم بمقدار(50) دينار، وزيادة سقف التغطية خارج المستشفى للوالدين بمقدار(50) دينار، إضافة إلى زيادة سقف التغطية للولادة الطبيعية والقيصرية بمقدار (50) دينار، مع تخفيض نسبة التصريح عن الامراض المزمنة بنسبة (5%)، وتخفيض نسبة التحمل (داخل المستشفى) للمشتركين مع الامراض المزمنة بنسبة (5%)، وتخفيض نسب التصريح والتحمل للأمراض المزمنة لبوليصة الوالدين بنسبة 5%، مبينا أن النقابة عملت على توسيع الشبكة الطبية لتكون أكثر انتشارا في كافة محافظات المملكة.

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي، عضو مجلس النقابة المهندس سمير الشيخ، استمرار عملية الاشتراك في برنامج التأمين الصحي الخاص بنقابة المهندسين للعام 2021، مبينا أن عدد المشتركين والمنتفعين في التأمين بلغ 24 ألف مشترك.

وقال إن التأمين الصحي مبني على اساس التكافل الاجتماعي بين المشتركين، ويعتبر من أهم الخدمات الاجتماعية التي تهدف إلى توفير خدمات مميزة للمهندسين وعائلاتهم وشركاتهم الهندسية, مبينا أن النقابة تعمل جاهدة على الارتقاء المستمر بهذه الخدمات باعتماد برامج وجهات طبية وتوفير مظلة وبيئة طبية علاجية لائقة تساهم في تعزيز مكانة المهندسين ومكتسباتهم.

ولفت إلى ان برنامج التأمين الصحي جاء انطلاقا من الاهداف الرئيسة للنقابة والمتمثلة بتأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الأخرى والعمل المستمر لتوفير حزمة من التأمينات والخدمات الاجتماعية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والخدمي للمهندسين.

وأشار المهندس الشيخ إلى أن تأمين نقابة المهندسين هو تأمين تكافلي تضامني غير ربحي، يحتوي العديد من المزايا والخدمات والمنافع الاضافية كالادارة الذاتية التي توفر للزميل الخدمات بشكل مميز، مضيفا ان الاشتراك يشمل جميع الأعمار حتى لو تجاوز الزميل سن الخامسة والستين من عمره.

وقال إن برنامح التأمين الصحي يشمل تغطية معالجة الأمراض المزمنة بغض النظر عن عدد تلك الأمراض، إضافة إلى توفيره تأمينا صحيا للمهندسين حديثي التخرج مجانا داخل المستشفى فقط، ومنحه خصومات تشجيعية للزملاء وعائلاتهم وكذلك للمهندسين الشباب، مع امكانية تقسيط مبالغ الاشتراك بموجب شيكات أو بموجب تعهد بالاقتطاع من الراتب التقاعدي.

وبين الشيخ إن البرنامج يشمل تأمينا صحيا خاصا بالوالدين، إضافة إلى توفير تأمين طبي للأسنان بشكل اختياري وبادارة ذاتية.

ودعا مدير دائرة التأمين الصحي في النقابة المهندس سمير الخطيب، المهندسين الى الاشتراك في برنامج التأمين الصحي، لافتا الى انه تم اطلاق خدمة التجديد من خلال الموقع الالكتروني للاشتراك في التأمين الصحي للراغبين بالتجديد بدون اية تعديلات مع امكانية الدفع المباشر من خلال بوابة الدفع الالكتروني، حيث بإمكان الزملاء الاطلاع على التعليمات للعام 2021 اضافة الى الشبكة الطبية من خلال الدخول للموقع الالكتروني للنقابة.

واشار الى ان الهدف الاستراتيجي للادارة قد تحقق بادامة التوازن بين ايرادات الصندوق والنفقات الصادرة عنه بشكل لا يخل بالمنافع والمزايا على المشتركين بل ساعد هذا التوازن الى اقرار العديد من التعديلات الايجابية لصالح المشتركين، مؤكدا حرص الادارة على زيادة رضى المشتركين والجهات الطبية على حد سواء.