86 وفاة و5232 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأربعاء، 86 وفاة و5232 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 650,681، والوفيات إلى 7469.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (40,232) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,198,917) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8433) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (570,327) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (72,885) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (353) حالة، فيما غادرت (297) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3022) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 48%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 78%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 56%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 59%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 31%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 36%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (1736) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1034) في محافظة إربد، منها (105) في الرمثا.

– (603) في محافظة الزرقاء.

– (296) في محافظة البلقاء.

– (295) في محافظة المفرق.

– (273) في محافظة الكرك.

– (198) في محافظة مأدبا.

– (197) في محافظة عجلون.

– (181) في محافظة العقبة.

– (175) في محافظة الطفيلة.

– (130) في محافظة جرش.

– (114) في محافظة معان، منها (2) في البترا.