“الفيفا” يهنىء صلاح: أول لاعب مصري يفوز بلقب “البريميرليغ”

مدن – هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، النجم المصري محمد صلاح لتحقيقه لقب جديد مع ناديه ليفربول الإنجليزي وعودة التتويج بالدوري الممتاز الغائب منذ عام 1990، ونشر الحساب الرسمي لـ “الفيفا” على “تويتر”، صورة لمحمد صلاح وهنأه قائلا: ” مبروك لمحمد صلاح كتابة تاريخ جديد.. أول لاعب مصري يفوز بلقب البريميرليغ”.

وواصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه مع ليفربول للموسم الثالث تواليا، وقاده هذا الموسم، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، أمس الخميس، إثر تعثر وصيفه مانشستر سيتي ضد تشيلسي، بخسارته بنتيجة 1-2، ليضمن “الريدز” الظفر بلقب “البريميرليغ” مبكرا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.

أبرز أرقام صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي لموسم 2019/ 2020:

– أصبح صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة.

– بات ثاني لاعب عربي يظفر بالدوري الإنجليزي، بعد الجزائري رياض محرز، الذي حققه رفقة فريق ليستر سيتي في 2016، ومانشستر سيتي في الموسم الفائت.

– انضم صلاح إلى جانب زملائه في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، والكاميروني جويل ماتيب، لقائمة كانت تضم 15 لاعبا إفريقيا حققوا من قبل لقب “البريميرليغ”.

– أصبح صلاح خامس لاعب إفريقي يجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في مسيرته، بعد الايفوارري ديديه دروغبا، ومواطنه سالمون كالو، والغاني مايكل إيسيان، والنيجيري جون أوبي ميكيل.

يذكر أن صلاح البالغ من العمر 28 عاما، انضم لنادي ليفربول صيف العام 2017، قادما من روما الإيطالي، ومن ذلك الحين والفرعون المصري، يقدم مستويات رائعة بقميص ليفربول. – (وكالات)