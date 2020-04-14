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868 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا” في هولندا

منذ ساعة واحدة
"كورونا" في هولندا

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عمان – أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء، تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع اجمالي عدد الإصابات إلى 27419 في البلاد .
وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2945. وأضاف، ان عدد الذين يخضعون حاليا للعلاج بالمراكز الطبية بلغ 8939 مصابا بعد إدخال 210 اصابات للمستشفيات.-بترا

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