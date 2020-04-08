87 ألف وفاة ومليون و480 ألف إصابة بـ”كورونا” حول العالم معظمها في أوروبا

باريس- حصد فيروس “كورونا” لغاية مساء أمس حياة حوالي 87 ألف إنسان فيما وصل عد المصابين حوالي مليون و480 ألفا في 192 دولة ومنطقة في العالم منذ ظهور المرض.

وتُوفي قرابة ألفي شخص جراء الفيروس خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، وفق تعداد جامعة جون هوبكنز الثلاثاء عند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي. وهذه أسوأ حصيلة يومية في العالم منذ بدء تفشي الوباء.

وسجّلت بريطانيا أمس 938 وفاة في يوم واحد، بزيادة 152 حالة عن الحصيلة اليومية المعلنة أول من أمس، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس على الأراضي البريطانية سبعة آلاف وفاة.

ودعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد أمس إلى تمديد الحظر على حركة السفر غير الضرورية نحو الاتحاد الأوروبي حتى 15 ايار (مايو)، في إشارة إلى القرار الذي اتخذ في 17 آذار (مارس) لشهر واحد على خلفية تفشي الوباء.

وقالت المفوضية في بيان إنّ “تجربة الدول الأعضاء وغيرها من الدول المعرضة للوباء تظهر أنّ الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي الفيروس تتطلب أكثر من 30 يوما لتكون فعالة”.

وسُجّلت في إيطاليا 17127 وفاة على الأقل، وإسبانيا 14555 وفاة، وفي الولايات المتحدة 12911 وفاة، وفرنسا 10328، والمملكة المتحدة 6159 وفاة.

وسجّل إجمالي الناتج المحلي الفرنسي تراجعاً بنسبة 6 % في الفصل الأول من العام. ويُعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945، ما يعني تقنيا أن اقتصاد فرنسا بات يعاني من ركود، وفق البنك المركزي الفرنسي.

وفي باريس وبعض المناطق المجاورة، باتت الأنشطة الرياضية الفردية على غرار الركض، ممنوعة خلال النهار في مواجهة تراخي تدابير العزل.

في ألمانيا، يتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام بنسبة تقارب الـ10 %، بحسب توقعات مشتركة لأبرز المعاهد الاقتصادية.

وتدفق عشرات آلاف المسافرين أمس إلى محطات الحافلات والقطارات لمغادرة مدينة ووهان الصينية، بؤرة الوباء، إثر رفع الحجر الذي دام شهرين ونصف الشهر.

وأعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أمس أنه بالرغم من “المؤشرات الإيجابية” الواردة من بعض الدول، لا يزال من المبكر تخفيف الإجراءات الهادفة لاحتواء الفيروس.

وهدّد رئيس الولايات المتّحدة دونالد ترامب مساء أول من أمس بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية في منظّمة الصحّة العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية للوباء وسلوكها الذي يبدو منحازاً نحو بكين، وفق قوله.

ولا يزال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي نُقل الأحد الماضي إلى المستشفى، في وضع “مستقرّ” بعد أن أمضى ليلتين في العناية المركزة و”معنوياته جيّدة”، بحسب أحد الوزراء في حكومته.

وأعلن مؤسّس موقع “تويتر” جاك دورسي أنّه سيتبرّع بمبلغ مليار دولار ما يوازي 28 % من إجمالي ثروته، لدعم جهود مكافحة الوباء.

ورصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 300 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2659 حالة.

وأعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس في مؤتمر صحفي أمس تماثل 53 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 239 حالة شفاء.

وأفاد الوزير بأن الإمارات وصلت إلى “رقم قياسي في عدد الفحوصات خلال فترة قصيرة، حيث تم حتى الآن إجراء 539195 فحصا”.

وكانت الإمارات سجلت 12 وفاة بالفيروس لأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، أمس عن تسجيل 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 28 حالة شفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 178 حالة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في دولة قطر إلى 2210 حالات.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا من ضمنهم مغتربون لبنانيون وعددهم سبعة على متن طائرة مدريد وأربعة على متن طائرة باريس وإصابة على متن رحلة خاصة من بريطانيا”.

وأضاف البيان “بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 575 حالة فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 19 حالة.

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 1242 حالة.

وحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فان اجمالي حالات الوفاة نتيجة الاصابة بالفيروس بلغ 91 حالة، في حين أن إجمالي حالات الشفاء وصل 97 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس تسجيل 112 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة الى 855 حالة.

وزارة الصحة العُمانية، أعلنت أمس عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 419، منها حالتا وفاة، بحسب وكالة الانباء العُمانية.

وفي سياق آخر، أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان، عفوا عن بعض المساجين المدانين بتهم مختلفة، شمل 599 سجينا، منهم 336 اجنبيا.

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي أمس، تسجيل 5 وفيات و156 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 72 وفاة، والإصابات إلى 9404، وصفت حالات 8075 من المصابين بالفيروس بالبسيطة، و189 متوسطة و149 خطيرة، فيما يخضع 117 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.-(وكالات)