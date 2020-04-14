87 إصابة جديدة بـ”كورونا” و 13 وفاة في الجزائر

عمان- أعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء تسجيل 87 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي الى 2070 حالة مؤكدة .

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار قوله انه “سجلت 13 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 326 حالة في البلاد” . وقال وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد اليوم ان تطور وباء فيروس كورونا بالجزائر يشهد “استقرارا”، مشيرا إلى عدم وجود “إنذار” يستدعي فرض حجر كلي على العاصمة.

وأضاف، “بفضل استعمال دواء الكلوروكين وتحلي السكان بالوعي تم تسجيل استقرار في الوضعية الوبائية”، مشيرا الى أننا “متفائلون إذ لم نعد اليوم في الوضع الذي كنا عليه في البداية حيث أن مستشفياتنا لم تعد مكتظة ونحن في تحسن كل يوم”.

وأوضح أن “المرضى الذين خضعوا للعلاج بالكلوروكين أصبح بإمكانهم مغادرة المستشفيات في ظرف 5 أيام ومتابعة العلاج في بيوتهم”، مشيرا إلى أن “2679 مريضا يخضعون للعلاج بواسطة هذا الدواء في حين أن 601 حالة تماثلت للشفاء من مجوع 1983 حالة عدوى مؤكدة.-بنرا