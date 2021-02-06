87 مليون دولار قيمة صادرات اربد الشهر الماضي

اربد – الغد – بلغت قيمة صادرات محافظة اربد لشهر كانون الثاني الماضي نحو 87 مليون دولار ، مسجلة انخفاضاً بنسبة 5.7 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمة صادراتها 92.3 مليون دولار .

وبلغ عدد شهادات المنشأ لشهر كانون الثاني الماضي، وفق التقرير الشهري للصادرات الذي تعده غرفة صناعة اربد، 1666 شهادة ، مقارنة مع 1466 شهادة للفترة نفسها من العام السابق .

وحظيت مدينة الحسن الصناعية بغالبية قيمة اجمالي الصادرات بقيمة 75.3مليون دولار بنسبة 87 % ، فيما صدرت مدينة السايبر سيتي بقيمة 6.4 مليون دولار بنسبة 7 % ، كما صدرت مناطق مختلفة من اربد بقيمة 5.3 مليون دولار بنسبة 6% ، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 6.1 مليون دولار .

واحتلت الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات بقيمة 74.8 مليون دولار وبنسبة 86% من اجمالي الصادرات ، تلاها الصناعات الانشائية بقيمة 4.6 مليون دولار ، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.6 مليون دولار ، والغذائية والتموينية بقيمة 2.5 مليون دولار ، الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 1.2 دولار ،والكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 665 الف دولار ، والهندسية والكهربائية بقيمة 334 الف دولار ، والتعبئة والتغليف بقيمة 296 الف دولار ، واخيراً الصناعات التعدينية بقيمة 61 الف دولار .

وأوضح تقرير الغرفة ، أن صادرات محافظة اربد إلى الولايات المتحدة الاميركية شكلت ما نسبته 68.2 % من اجمالي الصادرات، فيما بلغت نسبتها إلى الدول العربية 11.4 % ، كما شملت الصادرات ايضاً كندا ودول اوروبية وشرق آسيوية .