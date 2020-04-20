87 % من الأردنيين راضون عن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

عمَّان- أظهر استطلاع للرأي أن 87 بالمئة من الاردنيين راضون عن أداء الحكومة وقراراتها التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منذ السابع عشر من شهر آذار الماضي، معتبرين ان الامور تسير بالاتجاه الصَّحيح.

وبين الاستطلاع الذي أجرته شركة “أناليسيز” للدِّراسات والأبحاث، لقياس آراء الأردنيين حول فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحدِّ من انتشاره وما نتج عنه من آثار، واطلَّعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على منهجيته ونتائجه، اليوم الاثنين، أنَّ 88 بالمئة من المشاركين واثقون بشكل تام بالقرارات التي تصدر عن الحكومة، فيما عبر 62 بالمئة عن رضاهم عن القرارات المتعلقة بحماية الاقتصاد.

واستخدم الاستطلاع الذي أجري على 6 آلاف مشارك تراوحت أعمارهم بين 18 – 70 عامًا، منهجية البحث الكمّي عبر استبانة وُزعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الإنترنت المختلفة، وتم جمع البيانات خلال الفترة الممتدة بين 16 – 17 نيسان الحالي، وشملت جميع محافظات المملكة. وخلصت نتائج الاستطلاع أيضًا إلى أنَّه بالرغم من مرور أكثر من شهر على هذه الأزمة، ما زال 39 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أنَّ المواطنين لا يأخذون خطورة الفيروس بجديّة، ويعتقد 39 بالمئة لا يأخذون قرار منع التجول بجدية تامة. وأيَّد 82 بالمئة، الحكومة في قرارات الحظر الشَّامل لأيَّام الجمعة والسَّبت من كل أسبوع حتى انتهاء الأزمة، فيما أعرب 66 بالمئة عن تفهمهم لقرار الحكومة بمنع إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.

واعتبر 59 بالمئة أنَّ الحظر يجب أنْ يستمر حتى عدم تسجيل أيِّ إصابات جديدة لمدة أسبوعين، بينما 17 بالمئة أكدوا أنَّه يجب إنهاء الحظر اعتبارًا من نهاية الشَّهر الحالي او في موعد أقصاه نهاية الشَّهر المقبل. وأفاد 51 بالمئة بأنَّهم يؤيدون الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بالحظر كما هو متبع حاليًا، فيما بين 44 بالمئة منهم أنَّهم مع فتح المزيد من القطاعات وتقليل ساعات الحظر.

وعبَّر 90 بالمئة عن رضاهم بمستوى المعلومات المتوفرة والمنشورة عن المرض، سواء الإجراءات الوقائية أو طرق العدوى وغيرها من معلومات.

وبلغت نسبة الرضا عن المعلومات المتوفرة حول آخر مستجدات الوباء وعدد الوفيات، والإصابات اليومي، وعدد الفحوصات وغيرها 85 بالمئة.

وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى وعي المواطنين فيما يتعلق بطرق انتقال الفيروس، وقال 90 بالمئة منهم إنَّه يأتي من خلال المخالطة المباشرة للمصابين، ومن لمس الأسطح والأدوات التي يعيش عليها الفيروس ثمَّ لمس الفم، والانف أو العين.

وقال 82 بالمئة منهم إنَّه يأتي من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السُّعال أو العطس، و82 بالمئة منهم أنَّه يأتي عبر مصافحة شخص يحمل الفيروس ثمَّ لمس الفم والانف أو العين، و74 منهم بين أنَّ العدوى تنتقل عن طريق التقبيل.

وأفاد 62 بالمئة من العينة انَّ أوامر الدفاع التي قامت الحكومة بإصدارها واضحة ومفهومة، فيما اعتبر 38 بالمئة أنَّها غير مفهومة.

ووصلت نسبة المشاركين الذين يشعرون بالقلق والخوف من تأثير فيروس كورونا إلى 55 بالمئة وهي ذات النسبة لمن يشعرون بالتوتر او القلق، و88 بالمئة يعتقدون أنَّ فيروس كورونا يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياة المواطنين.

بترا