87 وفاة و5205 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجل اليوم السبت 87 وفاة و5205 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقا للموجز الإعلامي الصادر عن

رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات والإصابات والفحوصات كما يلي:

• سُجِّلت (5205) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (526,666) حالة.

• سُجّلت (87) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5788) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.8%)، مقارنة مع (18.94%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (27,692) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,431,286) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6302) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (426,754) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (94,124) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (398) حالة، فيما غادرت (190) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3287) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2552) بنسبة إشغال (48%).

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (729) بنسبة إشغال (57%).

• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (374) بنسبة إشغال (32%).

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (2411) في محافظة العاصمة عمّان.

– (978) في محافظة إربد، منها (95) في الرمثا.

– (424) في محافظة الزرقاء.

– (298) في محافظة المفرق.

– (237) في محافظة البلقاء.

– (198) في محافظة العقبة.

– (178) في محافظة عجلون.

– (149) في محافظة مأدبا.

– (108) في محافظة جرش.

– (91) في محافظة الطفيلة.

– (81) في محافظة الكرك.

– (52) في محافظة معان، منها (9) في البترا.