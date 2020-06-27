879 إصابة جديدة بكورونا في قطر

الدوحة- سجلت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، وفاة واحدة و879 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وشفاء 1153 شخصا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 77225 حالة.

كما سجلت الوزارة إدخال 14 حالة للعناية المركزة ليصل مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 205 حالات.

وأفادت الوزارة بأن حالة الوفاة المسجلة اليوم لشخص يبلغ من العمر 77 عاما.–(بترا)