عربيكورونا

88 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

منذ ساعة واحدة
عينات كورونا

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رام – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الكيلة في بيان أن الإصابات توزعت بواقع 11 إصابة في القدس، و74 إصابة في محافظة الخليل (30 مدينة الخليل، 31 دورا، 4 الظاهرية، 2 السموع، 1 الرماضين، 6 بيت عوا)، وإصابة في طولكرم، وأخرى في رام الله والبيرة، وإصابة في نابلس، فيما سجلت 19 حالة شفاء في مدينة القدس. وأشارت الكيلة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1284 إصابة، منها 663 اصابة نشطة، فيما بلغت حصيلة حالات الشفاء 616، والوفيات 5 حالات.–(بترا)

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