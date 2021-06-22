88 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بأمر الدفاع

عمان – حررت فرق التفتيش في وزارة العمل الثلاثاء 88 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات الصادرة عنها بموجب أمر الدفاع رقم 26، وأغلقت 4 محلات تقدم الأرجيلة في أماكن مغلقة.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، ان فرق التفتيش نفذت 289 زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظات المملكة الأخرى، مبينا أن المخالفات التي حررتها فرق التفتيش وزعت على النحو التالي: 53 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بتعيين مراقب وقاية صحية و35 مخالفة حررت لمنشآت لعدم الالتزام بارتداء الكمامة. وأضاف، أن فرق التفتيش أغلقت 4 محلات تقدم الأرجيلة في أماكن مغلقة بشكل مخالف لبروتوكولات الوزارة الصادرة عنها بموجب أمر الدفاع رقم 26.

وأشار إلى أن البروتوكولات الصادرة عن الوزارة تشترط تعيين مراقب وقاية صحية من أحد موظفي المنشأة وإلحاقه بدورة تدريبية مجانية تقدمها مؤسسة التدريب المهني، مؤكدا أن كوادر التفتيش ستواصل حملاتها التفتيشية على مدار الساعة في العاصمة وباقي محافظات المملكة للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وأمر الدفاع رقم 26 والبروتوكولات الصادرة عن الوزارة. -(بترا)