88 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر

بلغ حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 320 مليون ريال (88 مليون دولار).

وبحسب بيانات حديثة على موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الخميس، سجلت المبادلات التجارية بين الأردن وقطر نموا بنسبة 6.6 بالمئة، خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، مرتفعة من 300 مليون ريال (83.3 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وتستورد قطر من الأردن معظم أصناف الخضار والفاكهة، إضافة إلى المنتجات الغذائية والنباتية الطازجة والمجمدة والمعلبة والمصنعة، والحيوانات الحية، والأدوية والمحاليل الطبية وأجهزة التكييف المركزية والأدوات المنزلية والبلاستيكية والسلع الزراعية، والصناعات الكيماوية، والرخام والفوسفات والبوتاس.

ويستورد الأردن من قطر، منتجات الزيوت، والكيروسين، والغاز المسال، والأسمدة، والمستحضرات الإسمنتية، والأنابيب، والبولي إثيلين والبوليمرات بأشكالها الأولية والألمنيوم الخام.

ويعتمد السوق القطري بشكل كبير على السلع والمنتجات الغذائية الأردنية خاصة الخضار والفاكهة، حيث أن معظم مستوردات قطر من الأردن تتركز على المنتجات الغذائية والخضار والفاكهة المتميزة بالجودة العالية والسعر المعقول مقارنة مع المنتجات المنافسة المستوردة من أسواق كثيرة حول العالم.

ويحظى المنتج الأردني في السوق القطري بدرجة عالية من الثقة والتنافسية مقارنة بالسلع والمنتجات المماثلة المستوردة من دول عربية أخرى أو بالسلع المستوردة من أسواق أجنبية حول العالم، وذلك لتميز المنتج الأردني بالجودة والكفاءة العالية والسعر التنافسي.

ويتجاوز عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة التي تعمل انطلاقا من السوق القطري حاليا، 1100 شركة، تعمل في أنشطة متنوعة، كالتجارة العامة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات والمصارف والمحاسبة، والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها.