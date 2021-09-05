887 ممرضا وممرضة استفادوا من مشروع القرض الحسن

عمان- الغد- استفاد 887 ممرضا وممرضة من القرض الحسن الذي أطلقته النقابة نهاية العام الماضي.

وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة ان النقابة خصصت ربع مليون دينار نهاية العام الماضي للقرض الحسن بهدف مساعدة أعضاء النقابة في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي نتجت عن الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأضاف أن بإمكان أعضاء النقابة الراغبين بالحصول على القرض التقدم بطلبات للنقابة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأشار إلى أن القرض الحسن سيكون بقيمة ألف دينار للمسددين للاشتراك السنوي حتى تاريخه، و1500 دينار للمسددين للاشتراك السنوي والتقاعدي حتى تاريخه، ويجري تسديده بمبلغ 84 دينارا شهريا، كما حددت النقابة شروطا للحصول على القرض.