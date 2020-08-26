أغنية بـ”البنط العريض” للجسمي تتصدر محركات البحث محققة مشاهدات عالية

عمّان- الغد- تصدرت أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي “بالبنط العريض” منذ إطلاقها في 15 من أغسطس -آب تريند محركات البحث لتحقق نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 19 مليون مشاهدة.

والأغنية الجديدة لـ حسين الجسمي قدمها بالعامية المصرية ، ووصلت للمركز الثاني فى تريند اليوتيوب اليوم بعد أغنية عمرو دياب الجديدة « أماكن » ، ووصلت الأغنية للمركز الـ 30 على قائمة أهم 50 أغنية على الساوند كلاود.

وأصبحت أغنية “بالبنط العريض” الأكثر شعبية لدى محبيه وهو الذي يتمتع بصوت متميز وله قاعدة جماهيرية كبيرة.

وكان الجسمي نشر أمس على حسابه الرسمي على موقع تويترتعليقا يشكر فيه جمهوره وهو يحتفي بعيد ميلادك 41 : “نحن دائماً الرقم 1 بكم وبمحبتكم ،الحمد لله “.

اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 🤍

والحمدلله على كل نعمه 🤲🏻

واثق الخطوة بمحبّتكم♥️

وشامخ باحترامكم pic.twitter.com/aCfMjoAVCx — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 24, 2020

يذكر أن أغنية “بالبنط العريض” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وغناء حسين الجسمي وتوزيع توما.

وكان الجسمي قد طرح أغنية جديدة بعنوان “أهواك الموت”، بمناسبة عيد الأضحى ، وهى من ألحان ورؤية موسيقية حسين الجسمي، وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر جاسم محمد.