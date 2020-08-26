القوس

منذ 3 ساعات

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الثقة الزائدة بالنفس قد تجعل بعض الناس يقعون في مشاكل هم بالغنى عنها، ففترة الصباح ستشهد مناقشة حامية بينك وبين أحد المقربين لديك سواء أكان في مجال العمل أو العائلة، مما يعكر مزاجك لبعض الوقت، لأن الأعمال ستأخذ وقتك في فترة ما بعد الظهر والمساء، مما يجعلك تهمل العديد من واجباتك العائلية والشخصية. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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