الجدي

منذ 3 ساعات

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الصبر.. الصبر يا مولود الجدي، فإن الاوقات الصعبة قد قاربت على الانتهاء، لكن عليك باجتياز المرحلة الاخيرة وهي فترة الصباح والظهيرة التي بها ستتحداك الأمور جميعا لتقف حائرا أمام هذه الحياة. في فترة ما بعد الظهر والمساء تتغير الأجواء لصالحك وتبدأ معنوياتك بالارتفاع، أكثر المتوترين اليوم هم مواليد 13 الى 19 كانون ثاني.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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