الدلو

منذ 3 ساعات

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المزيد من التفكير يفيد، فهذا اليوم يبدأ بداية جيدة وطبيعة، وربما هادئة بعض الشيء، لكن تبدأ بفقدان السيطرة في فترة الظهيرة وما بعد الظهر، وذلك لتغير مزاجك والى الكآبة وفقدان الصبر على أي شيء تفعله، الكلام سيقل في فترة المساء ليصل للصمت، من المفضل أن تخرج للترفيه عن نفسك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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يوم هادئ يا عزيزي الدلو، ولا توجد أي أحداث مهمة وضغط العمل يقل من حولك، نهار جيد في الصباح وأكثر راحة في الظهيرة، لكن لا تدع أحدا يدمر عليك مزاجك الرائع، وبالأخص بكلام قد تسمعه أظن أنه لن يعجبك، أما علاقتك مع من تحب فهي جيدة اليوم، وبها كثير من التقدم فاستغله. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 7 من 10 العاطفة: 9 من 10 الصحة: 9 من 10

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