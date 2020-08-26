إعادة الحسابات هي ما ستقوم به يا مولود الحمل، فبعد أخطاء وقعت بها وأشياء حدثت تفاجأت بها، تقرر التركيز على حياتك ووضع بعض القوانين لتمشي عليها، ثقتك بنفسك تزداد في فترة المساء لتدخل في مواضيع مهمة على مجال العمل أو حتى في مجال العائلة، لكن وازن كلامك جيدا قبل أن تتفوه به.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10