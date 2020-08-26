الحمل

منذ 3 ساعات

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إعادة الحسابات هي ما ستقوم به يا مولود الحمل، فبعد أخطاء وقعت بها وأشياء حدثت تفاجأت بها، تقرر التركيز على حياتك ووضع بعض القوانين لتمشي عليها، ثقتك بنفسك تزداد في فترة المساء لتدخل في مواضيع مهمة على مجال العمل أو حتى في مجال العائلة، لكن وازن كلامك جيدا قبل أن تتفوه به.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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"ماذا تفعل" قد تسمع هذه الكلمة كثيرا اليوم، وذلك لغرابة تصرفاتك غير المسؤولة، التهور من صفاتك اليوم، فعليك الهدوء ولا تدع عاطفتك وطيبة قلبك تتحكمان في قراراتك، في المساء قد تعود إليك الذكريات العاطفية ما يسبب لك بعض الندم، وخاصة مواليد شهر آذار وهم أكثر المتأثرين بهذه الظروف. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 7 من 10 العاطفة: 7 من 10 الصحة: 9 من 10

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