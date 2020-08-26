عليك بالصبر قليلا يا مولود الجوزاء وخاصة في فترة الصباح، فهي آخر تأثيرات العاصفة التي أثرت فيك فتبدأ في فترة ما بعد الظهر الغيوم بالانقشاع والشمس بإعطائك بعضا من أشعتها، تتعدل أوضاعك كثيرا ويبدأ مزاجك بالتحسن، المساء جيد للملمة ما تكسر في علاقتك بمن تحب، مواليد 21 الى 23 أيار أكثر المستفيدين من هذه التأثيرات.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10