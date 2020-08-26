عليك بالاسراع وعمل ما تريد فعله، فالأمور مواتية لديك في فترة الصباح، لكن كثرة العمل في فترة الظهيرة ستجعلك تعبا جسديا وتفقد جزءا من حماستك ونشاطك، ننصحك بالعودة مبكرا من العمل هذا المساء، وأخذ قسطا من الراحة في منزلك، ولا داعي للخروج، لأن كل ما تفعله في المساء سينقلب ضدك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10