الأسد

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم جيد لك يا صديقي فاعمل على استغلاله بكل ما أوتيت من قوة، فكل ما ستفعله سيكسبك نقاطا لصالحك، فترة الظهيرة سيطرح عليك موضوع في مجال العمل قد يعجبك كثيرا ويعمل على تغير بعض من مجريات حياتك لهذا الشهر، المساء ستكون جذابا للجنس الآخر بطلتك وحضورك المميز.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

تهدأ العاصفة وتتوضح الرؤية أمامك، لكن لا تدع العصبية تنال منك في الصباح لكثرة الأعمال لديك، لكنك تتقن ما تفعل، يوم جيد بشكل عام كما يلعب معك الحظ في فترة ما بعد الظهر، وينقذك من موقف لا تحسد عليه، المساء يكون أفضل بالنسبة إليك، وخاصة بينك وبين من تحب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 8 من 10 العاطفة: 7 من 10 الصحة: 8 من 10

منذ يوم واحد

الكثير من المفاجآت ما تزال تحدث حولك، وتغير من برامجك، لذلك عليك الانتباه من كل فعل تقدم عليه، وأن تتأكد أن ما تفعله هو الصحيح، في فترة الظهر ستصل مزاجيتك الى أعلى مستوياتها، وقد تضطر الى إلغاء موعد. في المساء الأجواء تتحسن بشكل كبير، وخاصة لمن كان من مواليد 23 الى 28 تموز، فقد تحدث معهم بعض الأمور الجيدة. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 7

منذ يومين

"مش عارف شو بدك تعمل" هذا هو حالك في هذا اليوم الذي ستحدث فيه الكثير من الأحداث والأمور التي ستجعلك ضائعاً، لذلك أنصحك بأن تكون بعيداً عن كل ما يجري وأن تراقب من بعيد، لأن أي تدخل قد يجعلك تدفع الثمن غاليا جداً، وخاصة في فترة ما بعد الظهر، في المساء مزاجيتك ستزعج من تحب. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6

منذ 3 أيام

لا تزعج نفسك بوضع المخططات والبرامج لهذا اليوم، لأنها كلها ستبوء بالفشل، شيء طارئ سيؤخرك عن مواعيدك ويغير جميع برامجك، انتبه أيضا يا مولود الأسد إلى صحتك أكثر، وخاصة في فترة المساء حيث تشهد توعكا بسيطا، وخاصة اذا كنت من مواليد شهر تموز. نسب النجاح لهذا اليوم العمل: 6 من 10 العاطفة: 6 من 10 الصحة: 7 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock