العذراء

منذ 3 ساعات

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تبدأ بالتعرف الى معالم الأوضاع بجانبك، فبعد فترة الحيرة التي كنت واقعا بها منذ يومين تستقر أوضاعك تدريجيا ابتداء من مساء هذا اليوم. موقف سيحدث أمامك يستفزك ويجعلك عصبيا في الظهيرة، فترة المساء ستنسيك ما مر عليك سابقا للأمور المميزة التي ستحدث بها، مواليد 23 الى 25 الأكثر استفادة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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