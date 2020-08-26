الثور

منذ 3 ساعات

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تتابع الأعمال ضغطها عليك لليوم الثاني على التوالي دون انقطاع، وهذا يرجع الى المسؤوليات الجديدة التي تتحملها، في فترة ما بعد الظهر تخف هذه الضغوطات لإحساسك بضرورة اهتمامك بنفسك وإهمال مسؤولياتك مما يجعلك تغمض عينك على الذي يحدث أمامك في العمل، والاهتمام بأمورك الشخصية، وترتيب مواعيد للخروج لهذا المساء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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وأخيرا جاء الفرج الذي تنتظره يا صديقي، فها أنت اليوم تريد التعويض عما فاتك في الأيام الماضية من أحداث وخاصة في المجال العملي الذي يشهد ضغطا في فترة الظهيرة لتراكم الأعمال لديك، عليك بأخذ قسط من الراحة في فترة ما بعد الظهر كي تستطيع السهر في الليل، ولديك دعوة رائعة لهذا المساء. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 9 من 10 العاطفة: 7من 10 الصحة: 8 من 10

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