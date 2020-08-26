تتابع الأعمال ضغطها عليك لليوم الثاني على التوالي دون انقطاع، وهذا يرجع الى المسؤوليات الجديدة التي تتحملها، في فترة ما بعد الظهر تخف هذه الضغوطات لإحساسك بضرورة اهتمامك بنفسك وإهمال مسؤولياتك مما يجعلك تغمض عينك على الذي يحدث أمامك في العمل، والاهتمام بأمورك الشخصية، وترتيب مواعيد للخروج لهذا المساء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10