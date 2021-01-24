893.3 مليون دولار استثمارات بحرينية في سوق عمان المالي

عمان – الغد- قال رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع، ان البحرين من ابرز الدول المستثمرة في سوق عمان المالي، حيث تقدر قيمة الاستثمارات البحرينية بما يقارب 893.3 مليون دولار.

جاء ذلك خلال استقبال سفير مملكة البحرين احمد بن يوسف الربيعي، وفد رجال الأعمال الاردنيين برئاسة رئيس الجمعية حمدي الطباع وحضور أمين سر الجمعية المهندس عبد الحليم عابدين، ومديرها العام طارق حجازي، في مقر السفارة البحرينية أمس، بهدف بحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين وبناء شراكات إستراتيجية بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.

وأكد الطباع خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع القيادتين الرشيدتين والشعبين الشقيقين في الأردن والبحرين، والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ولفت إلى أن الجمعية تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة، وذلك من خلال مجلس الأعمال الأردني البحريني المشترك الذي تأسس في 3 شباط(فبراير) 2002 مع جمعية رجال الأعمال البحرينية، والذي يعد حلقة الوصل بين مجتمعي الأعمال بين الطرفين.

ودعا الطباع مجتمع الأعمال البحريني إلى زيارة الأردن والاطلاع على المشاريع التنموية المتوفرة في المدن الصناعية والمناطق التنموية، مؤكداً جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمار مع حزم متميزة من المزايا والحوافز الاستثمارية.

ولفت إلى أهمية العمل على تكثيف اللقاءات وما يتخللها من تبادل زيارات للوفود التجارية وتبادل المعلومات حول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الطباع قرارات القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي خاصة ما يتعلق بدعم الأردن تنموياً، مؤكداً الأهمية الاقتصادية الكبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لجميع الدول العربية خاصة الأردن،

وأكد أن عودة العمل الخليجي المشترك كما عهدناه سابقاً هو عامل مهم وأساسي ودعامة حقيقية لاستقرار المنطقة العربية، مشيراً إلى أن البحرين من الدول الأعضاء في اتحاد رجال الأعمال العرب الذي تأسس في العام 1997.

وأكد السفير عمق ومتانة العلاقات الأردنية البحرينية على المستوى السياسي والاقتصادي والتي تؤطرها العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين. حيث يجمع البلدين علاقات تاريخية عريقة نفتخر بها. معرباً عن رغبته في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

كما أكد السفير أهمية تنشيط وتطوير العلاقات الاستثمارية الثنائية، لافتاً إلى أن الجالية الأردنية في البحرين دائما ما كانت محط اهتمام ورعاية الحكومة البحرينية.

يشار الى ان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في نهاية العام 2019 ما قيمته 212.8 مليون دولار، حيث شكلت الصادرات الأردنية منها ما يقارب 73.6 مليون دولار، تركزت في الخضار، الحيوانات الحية والمنتجات الصيدلانية، بينما بلغت المستوردات الأردنية ما قيمته 139.2 مليون دولار تركزت في الوقود المعدني والزيوت المعدنية، الألمنيوم، والآلات والمعدات الكهربائية.