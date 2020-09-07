“التربية” تعلن أسماء مدارس حولت للتعليم عن بعد

آلاء مظهر

عمان- أعلنت وزارة التربية والتعليم الاثنين، عن قائمة بأسماء المدارس التي تم تحويلها للتعليم الالكتروني عن بعد لمدة 14 يوماً، وذلك بعد تسجيل إصابات كورونا فيها.

تالياً أسماء المدارس:

– ميمونة بنت الحارث (قصبة اربد)، 2020/9/7

– ابن العميد (لواء الجامعة)، 2020/9/7

ذوقان الهنداوي الأساسية للبنين (لواء الجامعة)، 2020/9/7

– ابن العميد الثانوية للبنين (لواء الجامعة)، 2020/9/7

– ذكور النزهة الإعدادية (ماركا)، 2020/9/6

– أم الحارث للبنات (ماركا)، 2020/9/6

– سعد بن أبي وقاص (سحاب)، 2020/9/5

– البقعة الثانوية بنين (عين الباشا)، 2020/9/4

– أحمد غنيم الأساسية (عين الباشا)، 2020/9/5

– عين الباشا ثانوية بنات (عين الباشا)، 2020/9/4

– الكرامة الثانوية للبنات (الشونة الجنوبيَّة)، 2020/9/4

– عين البستان الثانوية (عجلون)، 2020/9/3

– عقبة بن نافع الأساسية الثانية (الزرقاء الأولى)، 2020/9/3

– روضة فتافيت السكر (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– أكاديمية علماء المستقبل (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– البلد الأمين (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– روضة ينابيع الربيع (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– أكاديمية العواصم الخضراء (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– أكاديمية البشائرالنموذجية/2 (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– روضة البنان النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– روضة نسيم الربيع (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– زهور النصر الكبرى (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– المرقب الأساسية الثانية للبنين (لواء ماركا)، 2020/8/31

– أحد الأساسية للبنات (لواء ماركا)، 2020/8/31

– المرقب الثانوية الأولى للبنين (لواء ماركا)، 2020/8/31

– ليلى الغفارية الأساسية المختلطة الثانية (لواء ماركا)، 2020/8/31

– المرقب الثانوية المختلطة (لواء ماركا)، 2020/8/31

– أمامة بنت أبي العاص الثانوية للبنات (لواء ماركا)، 2020/8/31

– ثابت بن قيس الأساسية للبنين (لواء ماركا)، 2020/8/31

– ليلى الغفارية الأساسية الأولى للبنات (لواء ماركا)، 2020/8/31

– إناث الأشرفية الإعدادية الثانية (وكالة الغوث)، 2020/8/31

– ذكور الأشرفية الإعدادية الأولى (وكالة الغوث)، 2020/8/31

– روضة الطالب الأول النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– الطالب الأول النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– روضة زهرة الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– زهرة الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– روضة الروم الكاثوليك/جبل الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– روضة الأرمن الأرثوذكس (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– البطريركية اللاتينية الوطنية/ الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– روضة الرائد النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– ساهاك مسروب الأرمن الكاثوليك (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– الروم الكاثوليك/جبل الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– الرواد النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– الرائد النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– الأرمن الأرثوذكس (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– الوطنية الأرثوذكسية/الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– يارا (التعليم الخاص)، 2020/8/31

– حي أم تينة الأساسية الثانية المختلطة (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– خولة بنت الأزور الأساسية المختلطة (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– سودة بنت زمعة الأساسية المختلطة مسائي سوريين (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للبنات (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– أبو حنيفة الأساسية للبنين (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– سودة بنت زمعة الأساسية المُختلطة (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– الأمير محمد الأساسية للبنين (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– صلاح الدين الثانويه للبنين (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– خديجة بنت خويلد الأساسية للبنات (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– بدر الثانويه للبنات (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

– حفصة ام المؤمنين الاساسية المختلطة (قصبة عمَّان)، 2020/8/31