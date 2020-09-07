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“التربية” تعلن أسماء مدارس حولت للتعليم عن بعد

منذ ساعتين
مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي في عمان -(تصوير: أسامة الرفاعي)

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آلاء مظهر

عمان- أعلنت وزارة التربية والتعليم الاثنين، عن قائمة بأسماء المدارس التي تم تحويلها للتعليم الالكتروني عن بعد لمدة 14 يوماً،  وذلك بعد تسجيل إصابات كورونا فيها.

تالياً أسماء المدارس:

– ميمونة بنت الحارث (قصبة اربد)، 2020/9/7
– ابن العميد (لواء الجامعة)، 2020/9/7
ذوقان الهنداوي الأساسية للبنين (لواء الجامعة)، 2020/9/7
– ابن العميد الثانوية للبنين (لواء الجامعة)، 2020/9/7
– ذكور النزهة الإعدادية (ماركا)، 2020/9/6
– أم الحارث للبنات (ماركا)، 2020/9/6
– سعد بن أبي وقاص (سحاب)، 2020/9/5
– البقعة الثانوية بنين (عين الباشا)، 2020/9/4
– أحمد غنيم الأساسية (عين الباشا)، 2020/9/5
– عين الباشا ثانوية بنات (عين الباشا)، 2020/9/4
– الكرامة الثانوية للبنات (الشونة الجنوبيَّة)، 2020/9/4
– عين البستان الثانوية (عجلون)، 2020/9/3
– عقبة بن نافع الأساسية الثانية (الزرقاء الأولى)، 2020/9/3
– روضة فتافيت السكر (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– أكاديمية علماء المستقبل (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– البلد الأمين (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– روضة ينابيع الربيع (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– أكاديمية العواصم الخضراء (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– أكاديمية البشائرالنموذجية/2 (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– روضة البنان النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– روضة نسيم الربيع (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– زهور النصر الكبرى (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– المرقب الأساسية الثانية للبنين (لواء ماركا)، 2020/8/31
– أحد الأساسية للبنات (لواء ماركا)، 2020/8/31
– المرقب الثانوية الأولى للبنين (لواء ماركا)، 2020/8/31
– ليلى الغفارية الأساسية المختلطة الثانية (لواء ماركا)، 2020/8/31
– المرقب الثانوية المختلطة (لواء ماركا)، 2020/8/31
– أمامة بنت أبي العاص الثانوية للبنات (لواء ماركا)، 2020/8/31
– ثابت بن قيس الأساسية للبنين (لواء ماركا)، 2020/8/31
– ليلى الغفارية الأساسية الأولى للبنات (لواء ماركا)، 2020/8/31
– إناث الأشرفية الإعدادية الثانية (وكالة الغوث)، 2020/8/31
– ذكور الأشرفية الإعدادية الأولى (وكالة الغوث)، 2020/8/31
– روضة الطالب الأول النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– الطالب الأول النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– روضة زهرة الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– زهرة الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– روضة الروم الكاثوليك/جبل الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– روضة الأرمن الأرثوذكس (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– البطريركية اللاتينية الوطنية/ الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– روضة الرائد النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– ساهاك مسروب الأرمن الكاثوليك (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– الروم الكاثوليك/جبل الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– الرواد النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– الرائد النموذجية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– الأرمن الأرثوذكس (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– الوطنية الأرثوذكسية/الأشرفية (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– يارا (التعليم الخاص)، 2020/8/31
– حي أم تينة الأساسية الثانية المختلطة (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– خولة بنت الأزور الأساسية المختلطة (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– سودة بنت زمعة الأساسية المختلطة مسائي سوريين (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للبنات (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– أبو حنيفة الأساسية للبنين (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– سودة بنت زمعة الأساسية المُختلطة (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– الأمير محمد الأساسية للبنين (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– صلاح الدين الثانويه للبنين (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– خديجة بنت خويلد الأساسية للبنات (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– بدر الثانويه للبنات (قصبة عمَّان)، 2020/8/31
– حفصة ام المؤمنين الاساسية المختلطة (قصبة عمَّان)، 2020/8/31

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