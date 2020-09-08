Uncategorized

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

5 مليون مشاهدة للإعلان التشويقي لفيلم موسى خلال أربعة أيام قبل مرور 100 ساعة من طرحه على فيسبوك، نجح فيلم الخيال العلمي موسى للمخرج بيتر ميمي في جذب الانتباه بشدة، حيث حقق الإعلان التشويقي للفيلم أكثر من 5 مليون مشاهدة على فيسبوك، كما حل الفيلم في المركز الثاني في تريندات موقع تويتر في مصر. الفيلم يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة. فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله.

مقالات ذات صلة

17 أسيرًا فلسطينيا في سجون الاحتلال مصابون بكورونا

منذ يومين
لو كانت ذكريات الماضي السلبية متاحة باستمرار لأي شخص، لشكل ذلك خطرا على حياته.

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

منذ 3 أيام
البرغر والمشروبات الغازية تسبب الشيخوخة المبكرة

الدراسة المخيفة: تأثير”بلا عودة” للبرغر والمشروبات الغازية

منذ 6 أيام

إصابة شاب بفيروس كورونا في الرصيفة

منذ أسبوع واحد
انتخابات 2020
62 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock