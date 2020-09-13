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في ظاهرة فريدة بالسعودية.. سماء مكة ستشهد تعامد القمر على الكعبة

منذ ساعتين
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

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دبي– ستشهد سماء مكة ظاهرة مميزة الإثنين، وهي تعامد القمر مع الكعبة. وفي منشور عبر موقع “فيسبوك”، أشارت الجمعية الفلكية في جدة أن سماء مكة ستشهد “التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة هذه السنة”، وذلك بعد ساعات من شروق الشمس الإثنين، أي في 14 سبتمبر/أيلول من هذا العام.

وأضاف المنشور: “سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة 09:33:54 صباحاً ( 06:33:54 صباحاً بتوقيت غرينتش)”.

وإلى جانب ذلك، سيكون القمر على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه مضاءً بنسبة 13.7% بنور الشمس، وستكون الزاوية التي تفصله عن الشمس 43 درجة، وعلى مسافة 373.958 كيلومتر، وفقاً لما كتبته الجمعية.

وعملياً، تُستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بشكل بسيط، إذ “يشير اتجاه القمر، بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد، إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية”.

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وقبل شروق الشمس ببضعة ساعات، سيشهد اليوم ذاته وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة، الذي يُعد رمز الحب والجمال، بالأفق الشرقي، وذلك في “ظاهرة رائعة مشاهدة بالعين المجردة”، وفقاً للجمعية.CNN بالعربية

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