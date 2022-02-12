9ر37 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 90ر37 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 40ر36 دينار لجهة البيع.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 20ر44 و90ر33 دينار على التوالي.

وبين علان، في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 267 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 305 دنانير، وسط طلب ضعيف.

واشار الى ان اسعار المعدن الأصفر عالميا، أغلقت تداولاتها الأسبوعية أمس الجمعة على ارتفاع ملحوظ عند 1857 دولارا للأونصة الواحدة، جراء تطورات الوضع بالأزمة الأوكرانية.-(بترا)