9 أخطاء تجنبيها عند وضع العدسات اللاصقة

سواء كنتِ تريدين وضع العدسات اللاصقة بهدف النظر بشكل جيّد أو بهدف تغيير لون العيون، فعليكِ وضعها بالطريقة صحيحة!

من هنا، وكي لا تلحقي أي ضرر بعيونكِ أثناء وضع عدسات العيون، سنخبركِ عن طريقة وضعها الصحيحة خطوة بخطوة.

كما سنخبركِ في ما يلي عن أبرز الأخطاء التي قد تقومين بها كي تتوقّفي عن القيام بها حالاً.

طريقة وضع العدسات اللاصقة في العيون

1- أولاً بعد شراء العدسات اللاصقة قومي بإزالتها من المحلول المخصص لها.

2- ضعي العدسات في العلبة المخصصة لها.

3- أضيفي إليها محلول العدسات وانقعيها لمدة 3 ساعات.

4- اغسلي يديكِ جيداً، وقومي بغسلها بواسطة المحلول على يدكِ.

5- ضعي العدسة على طرف الأصبع، وضعيها داخل العين

أخطاء في وضع العدسات اللاصقة في العيون

1- غسل العدسات اللاصقة بالمياه العادية

في حال كنتِ تغسلين العدسات اللاصقة بالمياه العادية، فهذه الخطوة خاطئة، لأن هذه المياه قد تكون غير معقّمة وقد تحتوي على البكتيريا وبالتالي من المحتمل أن تنتقل إلى العيون.

2- وضع العدسات اللاصقة من الجهة الخاطئة

نعم، العدسات اللاصقة لها وجهين، وبالتالي من المحتمل وضع العدسات بطريقة غير صحيحة. من هنا، تأكّدي من الجهة الصحيحة وذلك من خلال اللون، إذ يكون أغمق من الجهة الخارجية ومن خلال شكل العدسة إذ يكون مقوّس بشكل مثالي.

3- وضع العدسات اللاصقة قبل المكياج

إذا كنتِ تضعين العدسات اللاصقة قبل تطبيق المكياج، فعليكِ التوقّف عن ذلك، وبالتالي القيام بهذه الخطوة من بعد وضع المكياج.

4- عدم وضع نظارات شمسية أثناء وضع العدسات اللاصقة

تذكّري دائماً أن عدسات العيون هي مصنوعة من مواد بلاستيكية، وبالتالي فإن تعرّضها لأشعة الشمس قد يلحق بها الضرر مما يؤثّر سلباً على صحة العيون. من هنا، لا تنسي أبداً وضع النظارات الشمسية.

5- النوم من دون ازالة العدسات اللاصقة

من أخطر الخطوات التي قد تقومين بها أثناء اعتماد عدسات العيون هي النوم من دون إزالتها. هذه الخطوة قد يجعل العدسة تتحرّك من مكانها وبالتالي تسبب ضرر للعيون.

6- عدم تغيير محلول العدسات اللاصقة بشكل دوري

من المهم جداً تغيير العدسات اللاصقة بشكل يومي أو على الأقل كل يومين، ولا تبقي المحلول نفسه لفترة طويلة.

7- ترك العدسات اللاصقة في العيون لوقت طويل

لا يجب ترك عدسات العيون أكثر من 12 ساعة، لأن العين تحتاج لأن تتنفّس وذلك كي تبقى رطبة.

8- فرك العين أثناء وضع العدسات اللاصقة

انتبهي جيداً عند وضع العدسات اللاصقة ولا تقومي بفرك العين، لأن ذلك قد يسبب ضرر للعين.

9- اختيار عدسات لاصقة غير طبية

قد تجدين الكثير من العلامات التجارية التي تطرح العدسات اللاصقة، كما أنكِ قد تجدينها بأسعار متفاوتة، لكن من المهم اختيار العدسات الطبية والموثوق بها. -وكالات

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