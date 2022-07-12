9 أسرار لإبراز الجمال تكشفها لك جينيفر لوبيز

تعودنا منذ زمن طويل على أجمل إطلالات الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، وذلك من خلال المكياج والبشرة والشعر والأزياء.

تعرفي على أبرز نصائح جينيفر في عالم الجمال وقومي بإضافتهم إلى نمطك الخاص.

أبرز نصائح الجمال بتوقيع من جينيفر لوبيز:

اعتماد البرونزر والهاي لايت:

رأينا جينيفر بالكثير من الإطلالات الترابية والملونة الجذابة. لكن ما يبرز جمال بشرتها هو اللون البرونز المضيء.

وللحصول على هذه البشرة بالمكياج، تركز جينيفر فقط على خطوات البرونزر المحدد والهاي لايت القوي.

قلم العيون الأبيض داخل العين:

معظم إطلالات المكياج لجينيفر تحتوي على قلم العيون الأبيض في داخل العين من الأسفل.

وهي بالتأكيد خطوة أساسية في المكياج لأنه يجعل العين تبدو أكبر وأوسع، وتجعل أي ظلال عيون يبدو أجمل، وتجعلك تبدين أصغر سناً.

جعل البشرة تتنفس:

تقول جينيفر بأن عملها يتطلب منها أن تضع طبقات كثيرة من المكياج في جميع الأوقات.

لهذا السبب، تحب أن تجعل بشرتها تتنفس وتكون خالية من المكياج طوال فترة عدم وجودها بالعمل.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد لوبيز حرصها الدائم على ترطيب بشرتها بالشكل المناسب.

تنظيف وتقشير البشرة أسبوعياً:

بسبب الكميات الكبيرة من المكياج خلال العمل أيضاً، تهتم جينيفر بتنظيف وتقشير البشرة على الأقل مرتين أسبوعياً.

وتشير جينيفر لأهمية التخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة، لتبقى دائماً في حالة حيوية ونضارة ولمعان ولتبدو شبابية في جميع الأحوال.

استخدام حمض الجليكوليك:

تعشق جينيفير استخدام حمض الجليكوليك في نمط العناية بالبشرة. وهو يعمل كمقشر كيميائي للتخلص من الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، والتخلص من الآثار المؤذية للشمس أو شوائب البشرة البالغة.

وهذا إحدى أسرار بشرتها اللامعة دوماً.

تجنب الشمس واستخدام واقٍ منها:

تقول جينيفر بأنها باتت تتجنب الشمس لأكثر من 10 سنوات، وهذا إحدى أهم الخيارات التي اتخذتها في السابق، لأن الشمس يمكنها حقاً أن تؤذي البشرة مع مرور السنوات.

وإذا اضطرت للظهور تحت أشعة الشمس، تكون بالتأكيد قد وضعت كمية كبيرة من واقي الشمس.

الأكل الصحي وشرب الكثير من الماء:

إلى جانب التزامها بالتمرينات الرياضية اليومية، تهتم جينيفر بطبيعة أكلها ولا تضعف لدى الحلويات والأكل الغير صحي، بل تمنح جسمها الكثير من البروتينات وتأكل الكثير من الخضار.

ومن ناحية شرب الماء، فهي تشرب أكثر من اللازم بكثير، أي أكثر من 8 زجاجات ماء يومياً.

اعتماد 8 ساعات نوم:

تماماً مثل اهتمامها بروتين الأكل والتمرين الخاص بها، تحرص جينيفر على أن تنام على الأقل 8 ساعات يومياً.

وتؤكد بأن النوم يساعد على جمال البشرة وهو مهم مثله مثل الأكل الصحي والتمارين الرياضية، وقلة النوم كارثية للبشرة.

تحفيز النفس لتشعر بالجمال:

تنصح جينيفر جميع النساء أن يحفزن نفسهن لوحدهن وتكون لدى كل مرأة قناعة تامة بأنها جميلة للغاية مهما كان عمرها. وتؤكد بأنه لا يمكنك أن تكوني جميلة للآخرين وتعطيهم طاقة إيجابية إذا لم تكوني حقاً مؤمنة بنفسك. -وكالات

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