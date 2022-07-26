9 أفلام وثائقية مبنية على جرائم حقيقية وحشية ومبهمة

نشهد اليوم طفرة في شعبية الأفلام الوثائقية عن الجريمة، بل يمكن اعتبار السنوات القليلة الماضية عصرًا ذهبيًا لهذا النوع من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

كما صنعت منصة البث المباشر مثل نتفليكس على وجه الخصوص اسمًا لنفسها في هذا المجال، لتحصل على قائمة قوية من المستندات وأنتجت بعضًا من أعمالها الخاصة ذات المستوى العالي.

أقوى 9 أفلام وثائقية عن جرائم حقيقية

Captive Audience: A Real American Horror Story

في عام 1972، اختفى ستيفن ستاينر البالغ من العمر سبع سنوات.

بعد سبع سنوات، ظهر مرة أخرى، بعد أن هرب من آسره وأنقذ تيموثي وايت البالغ من العمر خمس سنوات والذي كان قد اختطفه أيضًا كينيث بارنيل المدان بارتكاب جرائم جنسية.

Night Stalker



هذا واحد من أكثر الأفلام الوثائقية عن الجريمة إثارة للرعب، سترغب في قفل الأبواب والنوافذ الخاصة بك بعد مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي.

تحت بريق وسحر 1985، كان هناك قاتل شرير. قام ريتشارد راميريز بمطاردة ضحاياه والاعتداء عليهم وتعذيبهم وقتلهم بطرق لا يمكن تصورها.

على عكس أفلام وثائقية عن الجريمة الحقيقية الأخرى، لا يسعى Night Stalker إلى إضفاء الطابع الإنساني على موضوعه. إذا كنت تخاف بسهولة، فهذا بالتأكيد شيء يجب مشاهدته مع الآخرين.

American Murder: The Family Next Door

لا يوجد شيء اسمه عائلة مثالية من الصور.

في عام 2018، قتل كريس واتس زوجته الحامل شانان وابنتيهما سيليست وبيلا.

سيطرت الجريمة البشعة على عناوين الصحف، لكن هذه السلسلة الوثائقية تعطينا نظرة شخصية أكثر على عائلة واتس.

يزيل فيلم American Murder المظهر الخارجي الجذاب لمواقع التواصل الاجتماعي ويعيد تعقب اللحظات الأخيرة للضحايا من خلال لقطات تتعلق بأمن المنزل ورسائل نصية شخصية.

Casting JonBenet

هل قُتلت جونبينيه رامزي على يد شقيقها؟.

بصرف النظر عن نظريات المؤامرة، يستخدم Casting JonBenet مزيجًا من إعادة تمثيل الأفلام الوثائقية والدرامية. ف

ي هذه المكالمة الواقعية، يختبر الممثلون أدوار الأشخاص الحقيقين الرئيسيين في الجريمة، بينما يشاركون أيضًا نظرياتهم الخاصة حول ما حدث للطفلة الشهيرة.

مشاهدة الممثلات الأطفال في نفس العمر اللاتي يصورن شخصية رامزي يجعلك تدرك مدى حزن هذه القصة. إن رؤية براءتهم أثناء تمثيلهم لحظات رامزي الأخيرة أمر مؤلم بشكل خاص.

Evil Genius

يروي المسلسل سرقة بنك رفيعة المستوى في عام 2003 عُرفت باسم قضية طوق قنبلة.

سترغب في تغطية عينيك خلال الدقائق العشر الأولى، تصبح الأمور متفجرة قليلاً. حيث إن رؤية تدهور وتطور شخص يبدو طبيعياً إلى عبقري شرير، كما يوحي الاسم، هو رعب خالص.

The Keepers



من قتل الأخت كاثي؟ في عام 1969، قُتلت الراهبة البالغة من العمر 26 عامًا من ضاحية بالتيمور.

أذهل موتها المفاجئ المدينة وخاصة طلابها في مدرسة رئيس الأساقفة كيو الثانوية.

بينما ينقب المحققون في هذا اللغز، يعلمون أن موتها ربما لم يكن هو الظلم الوحيد الذي وقع.

هل قُتلت الأخت كاثرين سيسنيك للتستر على الاعتداء الجنسي على يد كاهن مدرسة؟

الجزء الأكثر إثارة للصدمة والمخيف في The Keepers هو رؤية المدى الذي ستذهب إليه المؤسسات القوية في محاولة منها للتستر على جرائمهم.

Forensic Files



تكشف كل حلقة مدتها 30 دقيقة كيف يتم استخدام علم الطب الشرعي لتحقيق العدالة للجرائم التي لم يتم حلها.

إذا كنت مبتدئًا في عالم الأفلام الوثائقية عن الجريمة، فإن هذه السلسلة الطويلة هي مقدمة مثالية لهذا النوع بين السرد المخيف

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel



في عام 2013، اختفت إليسا لام وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 عامًا.

تُظهر اللقطات الأخيرة من لام أنها دخلت مصعد فندق سيسيل وتتصرف بشكل غريب.

كان فندق سيسيل في وسط مدينة لوس أنجلوس سيئ السمعة بتاريخه من الوفيات الغامضة والانتحار وكان نقطة ساخنة للقتلة وفريستهم الأبرياء.

حلقة واحدة هي كل ما يتطلبه الأمر لتشعر أن المشي في أي ممر بمفردك هو شيء خطير. تبدو لقطة لام وهي تدخل المصعد قبل أن تختفي وكأنها مشهد من فيلم خارق للطبيعة، لكن هذا ليس خيالًا بل قصة حدثت بالفعل.

Amanda Knox

أثناء رحلة في بيروجيا بإيطاليا، اتُهمت أماندا نوكس وهي طالبة جامعية أمريكية، بقتل زميلتها في السكن ميريديث كيرشر بطريقة وحشية.

أصبحت نوكس مركز ضجة إعلامية وقضت ما يقرب من أربع سنوات في سجن إيطالي.

يمنح هذا الفيلم الوثائقي المضيء نوكس في النهاية فرصة للتحدث عن نفسها. حيث تخبرك: إذا كنت مذنبة، فهذا يعني أنني وحش ولكن، من ناحية أخرى، إذا كنت بريئة، فهذا يعني أن الجميع معرضون للخطر. وهذا كابوس للجميع. -وكالات

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