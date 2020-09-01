9 أيام على انقضاء مهلة استقالة موظف القطاع العام الراغب بالترشح للانتخابات

عمان -الغد – قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن على من ينوي الترشح للانتخابات النيابية من موظفي القطاع العام تقديم استقالته قبل ستين يوماً من يوم الاقتراع، ما يعني انه لم يتبق سوى 9 أيام على انقضاء مهلة الاستقالة.

وتنص المادة 11 من قانون الانتخاب على وجوب تقديم الاستقالة قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع لكل من الوزراء، وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأمين عمان واعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضائها وموظفيها.

واوضح المومني أن الهيئة لن تقبل أي طلب ترشح دون اكتمال الشروط القانونية، ومن بينها إثبات تقديم الاستقالة للفئات المذكورة ضمن المهلة المحددة بالقانون.