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9 إصابات إثر حادثين منفصلين في عمان

منذ 47 دقيقة

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عمان-الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مساء الأحد مع حادث تدهور مركبة في منطقة شفا بدران، حيث نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص برضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حسين وحالتهم العامة متوسطة.

من جهة أخرى، تعاملت مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تدهور مركبة بمنطقة الجبل الأخضر، حيث نتج عن الحادث دهس  4 أشخاص وإصابتهم برضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير و حالتهم العامة متوسطة.

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