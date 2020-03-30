9 إصابات جديدة ووفاة خامسة و8 حالات شفاء بكورونا في الأردن

عمان -الغد- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن ، ليصبح العدد الإجمالي للاصابات 268 حالة.

وكشف جابر عن تسجيل وفاة خامسة بالكورونا في المملكة، و8 حالات شفاء جديدة في مستشفى الأمير حمزة.

وبين أن المحجور عليهم تعهدوا أن يبقوا أسبوعين في المنزل، وينصح بعدم زيارتهم أو مخالطتهم .

وختم جابر ان رسالتي لكم أن نلتزم بالبقاء في منازلنا لمدة أسبوعين حتى نحدّ من انتشار الوباء.