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9 اصابات بحادثي سير منفصلين

منذ ساعة واحدة
سيارة إسعاف الدفاع المدني -(أرشيفية- تصوير أسامة الرفاعي)
سيارة إسعاف الدفاع المدني -(أرشيفية- تصوير أسامة الرفاعي)

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عمان– أصيب 9 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادثي تصادم وقعا صباح اليوم الثلاثاء في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، وفي التفاصيل أصيب 5 أشخاص بحادث بين مركبة وباص خط بمنطقة إسكان الأمير طلال في محافظة الزرقاء.
وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

فيما أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم بين أربع مركبات بالقرب من الدوار الثامن في العاصمة عمان، وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة. (بترا)

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