9 خرافات عن الدهون وفقدان الوزن

الغد- لا شك أن الدهون تعرف بسمعتها السيئة، ولكن بالمقابل هناك خرافات ومعلومات خاطئة حول الدهون، وسنتعرف عليها هنا.

وفي تقريره الذي نشرته مجلة “ريدرز دايجست” الأميركية- كما نقلت الجزيرة، ذكر دينيس مان خرافات ومفاهيم خاطئة حول الدهون:

الخرافة 1- جميع الدهون الغذائية لديها نفس التأثير

أوضحت أخصائية التغذية تانيا زوكربروت ومؤلفة كتاب “حمية العامل أف.. تعرف على سر إنقاص الوزن الدائم وحمية الكربوهيدرات الفعالة” أن الدهون بشتى أنواعها تحتوي على تسع سعرات حرارية لكل غرام، لكن بعض الأنواع تختلف من حيث التركيبة الكيميائية والتأثير. وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من الدهون:

● الدهون التقابلية الموجودة بالأطعمة المصنعة والمخبوزات والسمن، وهي تفتقر للفوائد الصحية.

● الدهون المشبعة الموجودة باللحوم الحمراء والألبان كاملة الدسم والزبدة، وترفع مستويات الكوليسترول في الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

● الدهون الصحية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والفول السوداني وزيت الكانولا والأفوكادو والجوز والبذور، التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

قد يساعد اتباع نظام غذائي قاس خال من الدهون في فقدان الوزن، إلا أنه يؤدي إلى حرمان الجسم من العديد من الفوائد الصحية، وقد أفادت جمعية القلب الأميركية مؤخرا بأن استبدال الدهون المشبعة بالدهون الصحية في النظام الغذائي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الخرافة 2- جميع دهون الجسم ضارة

تعتبر بعض أنواع الدهون الموجودة بالجسم أكثر خطورة من غيرها. وحسب زوكربروت فإن “الجسم يفرز هرمون الكورتيزول استجابة للإجهاد الذي من المعروف أنه يتسبب في زيادة إنتاج الدهون الحشوية”. وأضافت أن هذه الدهون ضارة للغاية لأنها تلتف حول أعضائك ولها صلة بالإصابة بأمراض التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين. ومع ذلك، يوجد دهون مفيدة تحت الجلد بالإضافة للدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية سريعا مما يعجل بعملية فقدان الوزن.

الخرافة 3- لا يمكن التخلص من دهون البطن

أشارت زوكربروت إلى أن الدهون الموجودة في منطقة البطن غالبا ما ترتبط بالعديد من المشاكل الصحية مثل الالتهاب، ولكن مع ذلك يمكن التخلص منها عبر اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

الخرافة 4- تناول الدهون يجعلنا نكسب الوزن

وفقا للورين بليك وهي أخصائية التغذية في المركز الطبي بجامعة أوهايو، فإن الدهون الجيدة مفيدة لصحتك ولن تجعلك تكسب الوزن، ولكن أغلب الناس مازالوا يعتقدون أن تناول الدهون يجعلهم بدناء. وبينت بليك أن الدهون الجيدة التي نجدها في الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات وزبدة الفستق تتطلب وقتا أطول كي تهضم، وهذا ما يجعلنا نشعر بالشبع فترة أطول.

الخرافة 5- الدهون لا تعوض نقص العناصر الغذائية

بينت بليك أن الدهون الصحية تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية القابلة للذوبان مثل الفيتامين “أ، د، ك) بالإضافة إلى الليكوبين والبيتاكاروتين. كما أشارت إلى أن الأحماض الدهنية الصحية للأوميغا 3 الموجودة بالأسماك الدهنية والمكسرات والبذور مفيدة للدماغ والقلب.

الخرافة 6- فقدان الوزن يظهر دائما على الميزان

قالت بليك إننا غالبا ما نشعر بالإحباط عندما لا نفقد الوزن وهذا ما قد يجعلنا نرغب في الاستسلام. لكنها أوضحت أنه عندما تخسر بعض الوزن في منطقة الخصر فإنك تكون خسرت الكثير من الدهون الحشوية المضرة التي تحيط بالأعضاء، قد لا يظهر ذلك على الميزان لكنك قد تكون فقدت بعض البوصات من خصرك.

الخرافة 7- اتباع نظام غذائي منخفض الدهون مناسب لفقدان الوزن

أوردت زوكربروت أن العديد من الأشخاص يعتقدون أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون هو الحل الأنسب لخسارة الوزن، وهو خاطئ لأن الدهون مصدر رئيسي للطاقة وهي ضرورية لنمو الخلايا. وتنصح الإرشادات الغذائية الناس باستبدال الدهون التقابلية والمشبعة بالدهون الصحية، مؤكدة أن اتباع نظام غذائي خال من الدهون لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان الوزن.

الخرافة 8- الدهون الزائدة في الجسم تسبب الحرج

في الواقع، لا حرج في أن تتقبل جسمك كما هو. وفي هذا السياق، أفاد مدير المركز الوطني للوزن والعافية سكوت كاهان أنه من الصعب التخلص من الوزن عندما نشعر بالحرج من جسمنا. كما بين أنه كلما ركزنا على شعورنا الداخلي بالحرج حول أجسامنا زادت احتمالية تناولنا للطعام أكثر.

الخرافة 9- التركيز بشكل كبير على الدهون

أفاد كاهان بأن الكثيرين يركزون على عدم تناول الأكلات الغنية بالدهون أكثر مما يركزون على الكربوهيدرات. وقد أثبتت نتائج دراسة جديدة أن احتساب عدد السعرات الحرارية التي نتناولها يساعد على إنقاص الوزن. ويدعو لعدم التركيز بشكل كبير على الدهون، وتناول جميع الأطعمة مع ضرورة الانتباه إلى السعرات الحرارية التي يجب تناولها كي تخسر الوزن.