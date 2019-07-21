9 دول تؤكد مشاركتها في “طاولة” غرب آسيا بعمان

بلال الغلاييني

عمان– أكدت اتحادات السعودية والإمارات وسورية وفلسطين وقطر والبحرين والإمارات والعراق، إلى جانب الأردن، مشاركتها في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة (الفرق) التي تقام في العاصمة عمان ويستضيفها الاتحاد الأردني باشراف من اتحاد غرب آسيا، وذلك خلال الفترة من 15 ولغاية 19 آب (أغسطس) المقبل.

وقال رئيس اتحاد غرب آسيا م. فواز الشرابي، أن الاتحاد اتخذ الترتيبات اللازمة لاقامة هذه البطولة في الموعد الذي تم تحديده من قبل مجلس إدارة الاتحاد، موضحا أن الاتحاد سمى اللجنة المشرفة والحكم العام الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة بالتنسيق الكامل مع الاتحاد الأردني، معتبرا اقامة البطولة مجددا في عمان يعتبر من المكاسب الكبيرة التي حققتها اللعبة منذ تأسيس اتحاد غرب آسيا في العام 2016.

وتعتبر بطولة غرب آسيا للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية كافة واحدة من أهم البطولات التي يقيمها اتحاد غرب آسيا، نظرا لما تتمتع به من مميزات اضافية وتنافسية بين الفرق المشاركة، في الوقت الذي تم فيه اعتماد منافسات (الناشئين والناشئات) بطولة تأهيلة إلى البطولة الآسيوية التي تقام في اندونيسيا مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأعلنت الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا، وفق ما افضى به الأمين العام أسامة الأسمر، عن جاهزيتها الفنية والإدارية لاقامة البطولة وفق المواعيد الخاصة بها، ومن ضمنها الاجتماعات الرسمية المتعلقة بسحب القرعة والاجتماع الفني والاجتماع الخاصة بالحكام الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة، مشيرا الى أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا، وتضم رضوان الشريف واسامة الأسمر وعمر سعادة ستعقد اجتماعا مع الاتحاد الأردني لمناقشة الترتيبات الفنية والإدارية كافة المتعلقة بمنافسات البطولة.