9 متسابقين من الأردن وعُمان يشاركون في الرالي الوطني الرابع

عمان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات اليوم الثلاثاء قائمة المتسابقين المشاركين في الرالي الوطني (الجولة الرابعة لبطولة الأردن للراليات) الذي ينطلق عند الساعة 9.30 صباح يوم الجمعة من نادي السيارات الملكي وبلغ عدد المشاركين في الرالي 9 من نخبة المتسابقين وملاحيهم من الأردن وعُمان.

ويتكون الرالي من مرحل الرمان 1و2 سلحوب 1و2 وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 150.11 كم، منها 61.70 كم مراحل خاصة ويعد مسار الرالي حصويا.

وستقام عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق يوم غد الأربعاء ، وحددت اللجنة المنظمة للسباق يوم الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا موعدا للتدريب على مسار الرالي.

ويدير الرالي عمر زعرور ونائب مدير الرالي لؤي مرعي ومساعد مدير الرالي زيد وليد أبو زيد ومساعد الرالي للميدان موسى حزينة.

المشاركون في الرالي

تتجه عيون المشاركون في الرالي، وعلى رأسهم بطل الأردن للراليات خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد، إلى الحفاظ على صدارة الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات للسائقين، وفي انتظار الرالي الخامس لتحقيق لقبه الرابع بعد أعوام 2015 و2016 و2018، وسيكون للملاح المخضرم عماد متصدر بطولة الأردن للملاحين تأثير قوي مع شقيقه خالد من أجل إحراز لقبه السادس لبطولة الأردن للراليات للملاحين بعد أعوام 2005 و2007 و2015 و2016 و2017.

وستكون المنافسة قوية بين جمعة وسلامة القماز صاحب مركز الوصافة؛ حيث يبلغ الفارق بينهما 4 نقاط في الترتيب العام الذي يتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة في الرالي وملاحه نجله فيصل، ويدخل على خط المنافسة إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وطارق الطاهر وملاحه القوي موسى جهريان.

وتأتي مشاركة المتسابقين الأجانب في الرالي وفق التعليمات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والتي تمنح المتسابقين الاجانب نقاط ضمن بطولة الأردن للراليات الأمر الذي يعطي البطولة قوة أكبر للمنافسة على لقب البطولة بين المتسابقين الأردنين والأجانب.

ويشارك في الرالي كل من خالد جمعة وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 10، عبد الله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سوبارو اس تي اي، أيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، سلامة القماز وملاحه فيصل القماز على متن سيارة ايفو 5، طارق الطاهر وملاحه موسى جهريان على متن سيارة ايفو6، وزياد مقداد وملاحه عمر موسى على متن سيارة ايفو 7، أمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة ايفو7، عاصم عارف وملاحه فارس التل على متن سيارة رينو كليو، سافي فليفل وملاحه محمد عطاري على متن سيارة رينو كليو.