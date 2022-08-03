9 مدن رومانسية اكتشفها مع شريك حياتك

تميزت الكثير من البلدان بأنها وجهات مثالية للعشاق الباحثين على مغامرة جديدة ورمانسية مميزة.

نتيجة لذلك، تم تصنيف البلدان الأكثر رومانسية على حسب معايير منها: الطبيعة، الفنادق والمنتجعات الصحية، المطاعم الرومانسية، والمعالم الأثرية المشهورة.

أكثر 9 مدن رومانسية في العالم ، لتختار وجهتك المثالية:

باريس – فرنسا

مدينة الحب أو مدينة العشاق تأتي دائماً في مقدمة البلدان الرومانسية في العالم حيث يمكنك التنزه على طول نهر السين، أو في الأحياء القديمة الرومانسية.

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البندقية – إيطاليا

تعتبر البندقية عاصمة الرومانسية في العالم حيث تشتهر بأنها الوجهة المثالية للمتزوجين في شهر العسل.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر فينسيا مدينة من وحي الخيال، وتتميز بقنواتها المائية التي تتيح لزوارها بركوب الجندول للاستمتاع بالجو الرومانسي للمدينة.

براغ- التشيك

تعتبر براغ مدينة ساحرة تتميز بهندستها المعمارية الفريدة التي تعود للعصور الوسطى والجسور والكاتدرائيات، والأبراج ذات الرؤوس الذهبية.

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ونتيجة لمحافظة المدينة على تراثها من العصور الوسطى وممراتها المليئة بقصص الحب الرومانسية استطاعت جذب السياح إليها.

روما – إيطاليا

روما ليست فقط عاصمة إيطاليا وإنما تلقب أيضا بالمدينة الخالدة، وقد أصبحت ملاذا لكثير من محبي السفر للتمتع بروح الفن.

ومن أكثر الأماكن المميزة في روما المسرح الروماني الكوليسيو، وقلعة سانت أنجلو، بالإضافة إلى نافورة تريفي الشهيرة جداً.

فيينا – النمسا

في فيينا يمتزج الفن والإبداع والكلاسيكية والمتعة ، فهي ترضي جميع الأذواق.

علاوة على ذلك، فإن رومانسية المدينة تجدها في أماكنها الطبيعية التي تخطف الأنفاس، فهي تحوي الكثير من الحدائق والأماكن الرومانسية الساحرة في كل الفصول.

ولذلك، يجد العاشقون مكانهم الخاص وأساليب لا حصر لها للتعبير عن مشاعرهم وسط أجواء رومانسية لا مثيل لها.

لشبونة – البرتغال

تتميز لشبونة عاصمة البرتغال بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتملك لشبونة جميع المكونات التي تجعلها من أكثر المدن الرومانسية في العالم.

بيونس آيرس – الأرجنتين

بيونس أيرس عاصمة الأرجنتين ويطلق عليها “باريس اللاتينية” لتشابه المدينة المعماري بالعاصمة الفرنسية.

تعد بيونس آيرس مدينة متعددة الثقافات فهي مسقط رأس رقصة التانغو .

وبالمثل، تصنف المدينة كواحدة من أجمل المدن الرومانسية في العالم، بسبب الألوان التي تتزين بها المنازل والشوارع.

فلورنسا – إيطاليا

مدينة إيطالية رائعة تتميز بأجواء عصر النهضة في إيطاليا؛ مما يعطيها جواً رومانسياً مثل القصص الخيالية القصيرة، وخاصة لمحبي وعشاق الفن.

مراكش – المغرب

تلك المدينة المغربية التي تعتبر المكان الأمثل لعطلة رومانسية وهي تعبر عن سحر الشرق.

وبالمثل، يطلق البعض عليها “مدينة ألف ليلة وليلة”، وتتميز بفنادق بوتيك الأكثر رومانسية في العالم والتي تحيط بها الأشجار والنخيل وتطل على جبال الأطلسي.

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