“نخبة” المتسابقين وملاحيهم يشاركون في الرالي الوطني

عمان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات قائمة المتسابقين المشاركين في لرالي الوطني (الجولة الثالثة لبطولة الأردن للراليات) الذي ينطلق عند الساعة 9 صباح الجمعة من نادي السيارات الملكي، ويؤهل الرالي لبطولتي الأردن للسائقين والملاحين.

وبلغ عدد المشاركين في الرالي 9 من نخبة المتسابقين وملاحيهم من الأردن وعُمان.

ويتكون الرالي من مرحل سلحوب 1و2 والرمان 1و2 وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 150.11 كم، منها 61.70 كم مراحل خاصة ويعد مسار الرالي حصويا.

ووفق التعليمات التكميلية للرالي تم تحديد يوم غد الأربعاء موعدا لإجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، في موقف مركز التدريب بنادي السيارات الملكي، بالاضافة إلى عملية التدقيق الاداري ومن ثم سيتم يوم الخميس إصدار دليل المسار والتدريب على المسار وعقد الإجتماع الأول للحكام.

المشاركون في الرالي

تعاود بطولة الأردن للراليات تألقها من جديد من خلال الرالي الوطني الثالث وبعد اغلاق باب التسيجل يشارك في الرالي 9 متسابقا من الأردن وعُمان ومن أقوى المتسابقين المشاركين في الرالي يف فئاتهم خالد جمعة والعُماني عبد الله الرواحي وإيهاب الشرفا وسلامة القماز وطارق الطاهر ويوسف الأسمر وشادي شعبان وأمجد العناسوة وزياد مقداد.

خالد جمعة وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 10، عبد الله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سوبارو اس تي اي ، أيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، سلامة القماز وملاحه فيصل القماز على متن سيارة ايفو 5، طارق الطاهر وملاحه موسى جهريان على متن سيارة ايفو6، يوسف الأسمر وملاحه رمزي قباني على متن سيارة سوبارو ، شادي شعبان وملاحه إبراهيم علي على متن سيارة ايفو 9 ، أمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة ايفو 6، وزياد مقداد وملاحه حسام الجمزاوي على متن سيارة ايفو 7.

اللجان العاملة في الرالي

يشرف على السباق لجنة الحكام برئاسة رندة النابلسي، والعضوان زياد مسنات وناديا شنودة، ومدير السباق جورج خوري، ونائبه جميل إستيفان ، مساعد مدير الرالي زيد وليد أبو زيد ، ومساعد مدير الرالي للميدان موسى حزينه، ومسؤول السلامة سيف قعوار، وضباط السلامة يزن طوقان وأشرف جوينات وياسمين الماجد وكبير المراقبين علاء الزرو، وكبير الفاحصين الفنيين ناصر قدومي ومسؤول موقف الصيانة سامر عبيدو ، وضابط شؤون المتسابقين أمير ناصيف و زيد وليد ابو زيد ، ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج ، ومسؤول العمليات جميل استيفان، ومسؤول الاتصالات محمد الدبوبي ، والفاحصين الفنيين مراد مراد، شرف المجالي ، ماهر مراد ، طارق مشربش ، رائف جواهرية، رامز ومنير ترزي ، عيسى خير، نتاشا دخقان ، رزان شرقاوي، وومسؤولة سكرتاريا لجنة التحكيم ألين صوالحة ومساعدتها ديما زراعيني ، ومسؤولي التدقيق الإداري محمد شتيوي، أحمد أبو رصاع ، وكبير مسؤولي النتائج مؤيد مكاوي، ومسؤولي النتائج ، الحسن الخطيب، حازم بيبرس، يزن مرعي، ومسؤول معدات التوقيت رائد كمال، والمسؤول المالي محمد السيد ، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول المعدات محمد الشيخ ، رضا بكر.